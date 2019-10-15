Трамп ввел санкции против Турции из-за действий в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за военной операции в Сирии, передает ТАСС.

Он подтвердил, что американский лидер уже подписал исполнительный указ об этом.

Помпео сообщил, что целью ограничительных мер против Турции является прекращение военной операции Анкары на северо-востоке Сирии.

Как стало известно, в список санкций уже попали министерства энергетики и обороны Турции, а также главы этих ведомств Хулуси Акар и Фатих Донмез. Кроме того, в перечень вошел глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

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