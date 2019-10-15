США отказали в визах 18 российским дипломатам на сессии ГА ООН

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Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин рассказал, скольким российским дипломатам США не выдали виз в ходе нынешней сессии ГА Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его данным, представители российской делегации не получили 18 виз.

Кузьмин также уточнил, что за минувшую неделю ни один документ на въезд в США так и не был выдан.

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