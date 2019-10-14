Трампа осудили за расстрел из автомата СМИ и конкурентов в провокационном видео

Американский телеканал CNN осудил видео, в котором президент США Дональд Трамп расстреливает из автомата своих политических оппонентов и СМИ. Об этом сообщает Hollywoodreporter.

Как отмечается, в кадры из фильма «Kingsman: Секретная служба» смонтирован Трамп, который стреляет по политическим конкурентам и представителям СМИ в церкви, в том числе в человека с таблицей CNN на лице.

Видео было показано конференции в Майами на прошлой неделе.

«К сожалению, это не первый случай, когда сторонники президента пропагандируют насилие в отношении представителей средств массовой информации в видео... Это, безусловно, худшее из них», — говорится в сообщении.

Представители телеканала CNN заявили, президент и его семья, Белый дом и администрация Трампа должны немедленно осудить подобные действия. По их словам, подобное насилие никто не должен себе позволять.