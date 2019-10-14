На российской базе Хмеймим власти Сирии и курды ведут переговоры против Турции
close
Представители сирийского правительства и коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), в состав которого входят курдские военизированные формирования, приступили к переговорам на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Как отмечается, стороны рассчитывают в ходе встречи достичь взаимопонимания относительно принятия необходимых мер для завершения операции Турции в Сирии.
Сообщается, что впоследствии переговоры могут переместиться в Дамаск.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США не забрали из Сирии десятки опасных боевиков
— Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии
— Эрдоган: Турция препятствует «расчленению» Сирии