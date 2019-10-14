На российской базе Хмеймим власти Сирии и курды ведут переговоры против Турции

Представители сирийского правительства и коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), в состав которого входят курдские военизированные формирования, приступили к переговорам на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как отмечается, стороны рассчитывают в ходе встречи достичь взаимопонимания относительно принятия необходимых мер для завершения операции Турции в Сирии.

Сообщается, что впоследствии переговоры могут переместиться в Дамаск.

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