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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась насчет заявления Министерства иностранных дел Латвии о неприемлемости проведения салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По ее словам, МИД Латвии не ценит свободу, так как поощряет размещение на территории своего государства иностранных военных контингентов

Представитель министерства подчеркнула, что на это у Латвии уходит 2% ВВП страны.

«Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию», — выразила мнение Захарова.

При этом она отметила, что во времена СССР у Латвии было все, «чтобы превратиться в самостоятельное государство».

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