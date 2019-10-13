Российские дипломаты изучили популярность Греты Тунберг

В Дипломатической академии МИД РФ изучили популярность шведской экоактивистки Греты Тунберг, передает «Интерфакс».

Ее появление свидетельствует о глобальном кризисе в сфере устойчивого развития, считают авторы доклада «Положение дел в мире: политика, экономика, развитие».

Это явление свидетельствует в том числе о полном провале на этом пути элит, Запада, «бездействовавших на протяжении всего «однополярного момента»», считают авторы.

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