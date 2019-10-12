На Украине испугались отмены санкций против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что решение о продлении антироссийских санкций может не состояться. Об этом сообщают украинские СМИ.

Он заявил, что принятие санкций предполагает нечто большее, чем «список ограничений», а именно особое отношение к российской стороне, которое он назвал «нерукопожатностью».

Пристайко отметил, что если от всей санкционной политики «отпадают куски», то в итоге остается финальный шаг — отсутствие продления санкций в отношении России.

По мнению министра, «кусками» является приглашение России и ее президента Владимира Путина на саммит G7, а также завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Он также предположил, что отменить санкции могут снять страны с «двусторонними интересами» к России, например Италия или Венгрия.

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