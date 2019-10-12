Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию по ситуации с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что попросит членов Совета министров ЕС по иностранным делам «дожать» Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, заседание совета состоится уже 14 октября.

По мнению министра, «дожать» Россию в этом вопросе нужно именно сейчас, иначе «ситуация откатится назад до состояния военного противостояния».

Как отмечает Пристайко, в данном вопросе Европа «должна подставить плечо» и оказать поддержку.

При этом он подчеркнул, что Киев ждет от Москвы ответных «по восстановлению суверенитета над оккупированным Донбассом».