Трампу передали послание от Си Цзиньпина

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Дональд Трамп Дональд Трамп
Дональд Трамп
Jonathan Ernst/Reuters

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ передал американскому лидеру Дональду Трампу послание от главы КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

Он поблагодарил Трампа за возможность встретиться и поговорить.

Лю Хэ добавил, что Пекин согласен с необходимостью развивать экономические отношения, так как это принесет пользу обеим сторонам.

«Мы достигли определенного развития в позитивном направлении», — добавил он.

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