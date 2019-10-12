Трампу передали послание от Си Цзиньпина
close
Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ передал американскому лидеру Дональду Трампу послание от главы КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.
Он поблагодарил Трампа за возможность встретиться и поговорить.
Лю Хэ добавил, что Пекин согласен с необходимостью развивать экономические отношения, так как это принесет пользу обеим сторонам.
«Мы достигли определенного развития в позитивном направлении», — добавил он.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Первая фаза»: США и Китай закончат войну?
— Трамп объявил о договоренности с Китаем
— США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке