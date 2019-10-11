Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Алиева, прежняя власть Армении центре Еревана установила памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, который служил у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде.

Он добавил, что новая власть Армении не демонтировала памятник, отметив, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ.

Пашинян в свою очередь заявил, что Армения поддерживает любые конструктивные шаги, однако выступает против субъективных попыток интерпретаций событий тех лет. Он добавил, что в речи Алиева были «такие попытки».

Также премьер отметил, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против геноцида армян.

Кроме того, Пашинян назвал слова главы Азербайджана неуважительными для армянского народа.