Путин высказал позицию по разведению сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин считает, что именно украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, сообщает ТАСС.
По его словам, для реализации этой договоренности необходимо проявление политической воли.
«Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — сказал он о причинах переноса отвода.
Он подчеркнул, что представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР уже несколько раз запускали сигнальные белые ракеты, заявляя тем самым о готовности к разведению сил, но украинская сторона на это не отвечала.
В заключении он сказал, что поддерживать стоит не конкретных людей, а проводимую ими политику.