Путин высказал позицию по разведению сил в Донбассе

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Президент России Владимир Путин считает, что именно украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, сообщает ТАСС.

По его словам, для реализации этой договоренности необходимо проявление политической воли.

«Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — сказал он о причинах переноса отвода.

Он подчеркнул, что представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР уже несколько раз запускали сигнальные белые ракеты, заявляя тем самым о готовности к разведению сил, но украинская сторона на это не отвечала.

В заключении он сказал, что поддерживать стоит не конкретных людей, а проводимую ими политику.