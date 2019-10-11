Эксперт: рейтинг президента абсолютно стабилен

Рейтинги президента стабильны, а колебания в пределах погрешности (речь идет об 1% в ту или иную сторону) - все социологи признают погрешностью в своих исследованиях, заявил политолог Марат Баширов, комментируя опубликованные в пятницу данные социологического исследования ФОМ.

Согласно новому опросу (проводился 5-6 октября), оценка работы президента Россия Владимира Путина выросла на 2% до 62%, а электоральный рейтинг на 1% - до 44%. Безусловное доверие осталось на прежнем уровне, а вот количество тех, кто «скорее доверяет» выросло на 2%.

«Когда вдруг эти колебания идут вниз, то появляется очень много комментариев о том, что рейтинг президента падает. А когда он растет на 1%, то все сидят и молчат. На самом деле объективная реальность заключается в том, что рейтинг абсолютно стабилен», - отметил эксперт.

«Колебания в 1%, 2%, даже в 3% в ту или иную сторону не является, на самом деле, отражением неких трендов, настроений населения или оценки деятельности президента. Кардинальные перемены роста или падения, на мой взгляд, необходимо оценивать, только когда эта цифра преодолевает 5%», — говорит Баширов.