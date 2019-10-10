Зеленский первый звонил Путину

Украинский глава Зеленский заявил, что первый звонил президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в ходе пресс-марафона, который транслируют украинские телеканалы, отвечая журналистке на русском языке .

По его словам, звонки российскому коллеге — это первые шаги к урегулированию конфликта в Донбассе. Глава Украины добавил, что прежде всего он хочет закончить войну в Донбассе.

«Все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет», — отметил Зеленский.