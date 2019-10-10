Зеленский заявил, что он хороший президент
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, который проходит в Киеве, ответил на вопрос, считает ли он себя хорошим семьянином или президентом. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия.
По мнению Зеленского, он — хороший президент.
Украинский лидер также пожаловался на то, что работа в качестве главы государства оставляет ему мало времени на семью и детей.
«Я свой выбор сделал: я хороший президент», - заявил Зеленский.
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