Зеленский заявил, что он хороший президент

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, который проходит в Киеве, ответил на вопрос, считает ли он себя хорошим семьянином или президентом. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия.

По мнению Зеленского, он — хороший президент.

Украинский лидер также пожаловался на то, что работа в качестве главы государства оставляет ему мало времени на семью и детей.

«Я свой выбор сделал: я хороший президент», - заявил Зеленский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Держащемуся за горло Зеленскому сделали уколы во время пресс-марафона

— Зеленский рассказал, какие продукты покупает