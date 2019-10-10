МИД Франции призвал провести встречу международной коалиции против ИГ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо собрать экстренную встречу международной коалиции, которую возглавляет США, по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, встреча должна состояться так как появились новые обстоятельства, требующие обсуждения, а также потому, что борьба с ИГ может возобновиться.

Министр добавил, что встреча должна пройти в срочном порядке.

Ле Дриан считает необходимым обсудить дальнейшие действия, а также понять, как будет поступать Турция и как обеспечить безопасность тех мест, где в тюрьмах находятся боевики.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Родник мира» в Сирии. Целью операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

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«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.