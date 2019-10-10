Зеленский надеется разрешить конфликт в Донбассе мирным путем в течение года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем необходимо в течение года. Об этом он сообщил на пресс-марафоне, который транслируют украинские СМИ.

По его словам, следующие действия по разрешению конфликта в Донбассе возникнет только после того, как план по урегулирования ситуации путем переговоров перестанет работать.

«Я верю, что есть возможность, может я верю ошибочно, я хочу попробовать», — сказал Зеленский.

Он добавил, что не может сказать, сколько времени на это потребуется, однако больше года с начала переговоров в новом формате «Минска» они «не могут терять».

Также украинский лидер отметил, что не знает, как будут развиваться события, так как еще не было встречи с лидерами стран-участниц «нормандского формата».

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