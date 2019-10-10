Зеленский более 14 часов отвечал на вопросы журналистов

close
«112 Украина»

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского завершился. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия .

Отмечается, что украинский лидер отвечал на вопросы журналистов с 10.00 утра.

Встреча Зеленского с представителями прессы происходила в фудкорте Kyiv Food Market.

Уточняется, что это была первая официальная масштабная пресс-конференция нового президента Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский рассказал, что не боится Путина
Зеленский высказался против решения вопроса Донбасса военным путем
У Зеленского объяснили, почему на пресс-марафоне не было СМИ из России