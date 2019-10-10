Зеленский более 14 часов отвечал на вопросы журналистов
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Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского завершился. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия .
Отмечается, что украинский лидер отвечал на вопросы журналистов с 10.00 утра.
Встреча Зеленского с представителями прессы происходила в фудкорте Kyiv Food Market.
Уточняется, что это была первая официальная масштабная пресс-конференция нового президента Украины.
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