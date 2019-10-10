У Зеленского объяснили, почему на пресс-марафоне не было СМИ из России
В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему на пресс-конференции украинского лидера не присутствовали представители российских СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что у Зеленского сознательно отказываются от общения с журналистами из России, поэтому их не аккредитовали их.
Он также заявил, что с российскими журналистами «нет смысла общаться» и назвал их попытки поговорить с украинским лидером «не конструктивной беседой».
Тимошенко рассказал, что журналистка ВГТРК Ольга Скабеева подавала запрос на аккредитацию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названа длительность пресс-марафона Зеленского
— Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
— Зеленский рассказал, что не боится Путина