У Зеленского объяснили, почему на пресс-марафоне не было СМИ из России

В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему на пресс-конференции украинского лидера не присутствовали представители российских СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что у Зеленского сознательно отказываются от общения с журналистами из России, поэтому их не аккредитовали их.

Он также заявил, что с российскими журналистами «нет смысла общаться» и назвал их попытки поговорить с украинским лидером «не конструктивной беседой».

Тимошенко рассказал, что журналистка ВГТРК Ольга Скабеева подавала запрос на аккредитацию.

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