Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил во время пресс-марафона, который транслируют украинские телеканалы.

Отмечается, что детали плана президент раскрывать не стал.

«У нас есть «план Б», я не хочу о нем сейчас говорить», — сказал он.

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