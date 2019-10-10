Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил во время пресс-марафона, который транслируют украинские телеканалы.
Отмечается, что детали плана президент раскрывать не стал.
«У нас есть «план Б», я не хочу о нем сейчас говорить», — сказал он.
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