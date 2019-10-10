Зеленский заявил о подрыве отношений с США из-за публикации беседы с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публикация Белым домом стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом подрывает отношения между странами.

Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.

По словам Зеленского, он не нарушал украинских законов во время разговора с Трампом. Однако не обрадовался появлению записи.

«Я не рад, что это вышло наружу. Это немного подрывает любые дипломатические отношения», — заявил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Пенс одобрил публикацию стенограмм своих разговоров с Зеленским