Зеленский назвал возможные форматы встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос конфликта в Донбассе может обсуждаться с российским лидеров Владимиром Путиным в двух форматах — в рамках «нормандского саммита» или на личной встрече. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, трансляцию ведут украинские телеканалы.

При этом он добавил, что второй вариант пока не рассматривается, поскольку на то нет одобрения.

«Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — сказал Зеленский.

О ком именно идет речь, украинский глава уточнять не стал.

На встрече с журналистами Зеленский также заявил, Украина должна контролировать госграницу с Россией.