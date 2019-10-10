В Чечне посоветовали не сочинять сказки об отравлении Кадырова

Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев прокомментировал сообщения о болезни лидера республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дудаев посоветовал авторам слухов не выдумывать «теории о покушении и отравлении» и сочинять сказки, а заняться более важными делами.

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