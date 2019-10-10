В Чечне посоветовали не сочинять сказки об отравлении Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой... Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев прокомментировал сообщения о болезни лидера республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дудаев посоветовал авторам слухов не выдумывать «теории о покушении и отравлении» и сочинять сказки, а заняться более важными делами.

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