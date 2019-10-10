Зеленский заявил, что встречи с Путиным пока не предвидится

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи с президентом России Владимиром Путиным пока не предвидится. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Он отметил, что беседа с российским коллегой возможна либо в рамках «нормандского формата», либо лично, но для этого есть некие препятствия.

«Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против», — произнес Зеленский.

При этом он добавил, что встреча с Путиным необходима для урегулирования ситуации в Донбассе и завершения войны.

Государственный переворот на Украине произошел в 2014 году, вслед за которым территории Донецка и Луганска заявили о своей независимости и стали самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Против них была начата военная операция.