Зеленский предложил обсудить Крым в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции предложил обсудить вопрос Крыма в «нормандском формате».

Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.

«Я постоянно поднимал вопрос, а почему в Минске не обсуждается Крым?», — сказал Зеленский.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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