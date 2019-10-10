Зеленский хочет продолжать переговоры с Путиным по возвращению граждан
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по поводу передачи Киеву украинцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.
«Я готов на прямые такие переговоры. Я увидел, что был результат, я готов», — заявил Зеленский.
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