Зеленский заявил, что готов уйти в любой момент для остановки кровопролития

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост главы государства в любой момент ради предотвращения кровопролитий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер отметил, что не боится массовых протестов.

«В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала (работать – ред.), чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет», — сказал Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что очень спокойно относится к возможности ухода.

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