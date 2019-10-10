Зеленский настаивает на необходимости встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил о необходимости встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

«Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с Путиным пока не планируется.

При этом он отметил, что встреча необходима для урегулирования ситуации в Донбассе.

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