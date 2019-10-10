Зеленский прокомментировал звонок с Трампом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/463/12687463/19313-pic905-895x505-89949.jpg">

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого после произошел скандал, никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер отметил, что у него состоялось несколько разговоров с американским коллегой.

«С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, с оружием, они никак не связаны. Это неправда», -— заявил Зеленский.

В начале октября текущего года Трамп заявил в своем твиттере, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер могу получать от украинской компании Burisma до $100 тыс. в месяц во время работы на Украине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат сообщившего о звонке Трампа Зеленскому отрицает его предвзятость

— Пенс одобрил публикацию стенограмм своих разговоров с Зеленским

— Трамп усомнился в существовании слившего его разговор с Зеленским шпиона