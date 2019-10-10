Зеленский прокомментировал звонок с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого после произошел скандал, никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Украинский лидер отметил, что у него состоялось несколько разговоров с американским коллегой.
«С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, с оружием, они никак не связаны. Это неправда», -— заявил Зеленский.
В начале октября текущего года Трамп заявил в своем твиттере, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер могу получать от украинской компании Burisma до $100 тыс. в месяц во время работы на Украине.
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