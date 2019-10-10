Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в Киеве в новом формате, заявил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.

На встречу с Зеленским заявлено более 300 журналистов. По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, по самым скромным» подсчетам, встреча может продолжаться 10 часов.

Зеленский обещает ответить на вопросы всех собравшихся журналистов.

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