Сенат США намерен ввести санкции против турецких властей

Сенаторы США выступили с предложением ввести санкции против турецкого лидера Тайипа Эрдогана и высшего турецкого руководства, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ, обнародованный сенатором Линдси Грэмом.

Кроме того, в документе предлагается ввести визовые ограничения в отношении турецких чиновников.

Также предлагается ввести санкции против энергетического сектора Турции, и наказать Анкару за покупку российских ЗРК С-400.

Сенаторы, помимо прочего, предложили установить запрет на оказание военной помощи Турции.

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