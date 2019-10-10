Сенат США намерен ввести санкции против турецких властей
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Сенаторы США выступили с предложением ввести санкции против турецкого лидера Тайипа Эрдогана и высшего турецкого руководства, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ, обнародованный сенатором Линдси Грэмом.
Кроме того, в документе предлагается ввести визовые ограничения в отношении турецких чиновников.
Также предлагается ввести санкции против энергетического сектора Турции, и наказать Анкару за покупку российских ЗРК С-400.
Сенаторы, помимо прочего, предложили установить запрет на оказание военной помощи Турции.
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