Трамп усомнился в существовании слившего его разговор с Зеленским шпиона
close
Американский лидер Дональд Трамп высказал сомнение в существовании информатора, пожаловавшегося на содержание его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Белом доме.
Трамп заявил, что разговор с Зленским был «просто идеальным», и призвал конгресс установить и раскрыть личность информатора.
Президент также отметил, что не потерпит в Белом доме шпионов, в то время как он совершает телефонные звонки с лидерами Турции и КНДР.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп обвинил информатора о разговоре с Зеленским во лжи
— Белый дом обязали хранить все разговоры Трампа
— Трамп предложил проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи