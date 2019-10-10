Трамп усомнился в существовании слившего его разговор с Зеленским шпиона

Американский лидер Дональд Трамп высказал сомнение в существовании информатора, пожаловавшегося на содержание его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Белом доме.

Трамп заявил, что разговор с Зленским был «просто идеальным», и призвал конгресс установить и раскрыть личность информатора.

Президент также отметил, что не потерпит в Белом доме шпионов, в то время как он совершает телефонные звонки с лидерами Турции и КНДР.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп обвинил информатора о разговоре с Зеленским во лжи

— Белый дом обязали хранить все разговоры Трампа

— Трамп предложил проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи