Трамп вновь начал угрожать Турции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Турцию из-за ее действий в Сирии ждет наказание намного хуже санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, последствия для турецкой стороны «могут быть «гораздо шире, чем просто санкции». Также он отметил, что США предпримут жесткие меры против Турции из-за ее военной операции.

«Я пойду на гораздо большее, чем санкции», — признался Трамп.

Он напомнил, что его угрозы про разрушение экономики Турции еще в силе.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали «Источник мира». Известно, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии.

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