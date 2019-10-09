Абхазия откроет границы с Грузией

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Владимир Песня/РИА «Новости»

Российский МИД сообщил, что Абхазия решила снять временные ограничения на пересечение границы с Грузией, передает ТАСС.

До этого Абхазия вводила эти ограничения по соображениям безопасности.

Как отмечается, Абхазия приняла такое решение в ходе раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

«Абхазская сторона информировала о снятии временных ограничений на пересечение границы с Грузией», — добавили в МИД.

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