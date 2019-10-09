Украина не придумала формулу для возвращения Крыма

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона пока не смогла разработать формулу, которая бы позволила вернуть стране Крымский полуостров. Об этом он рассказал украинским СМИ.

Зеленский отметил, что на данный момент формулы, подобной «формуле Штайнмайера» по Донбассу, пока нет. Однако он не исключил ее разработки и внедрения.

По словам главы Украины, вопрос по Крыму остается сложным и эту проблему не решить без помощи международных партнеров.

«Здесь Украина, к сожалению, сама не справится», — констатировал Зеленский.

Он подчеркнул, что для возвращения Крыма Украине необходимо развивать армию.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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