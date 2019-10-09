Луценко заявил о вмешательстве главы НАБУ в выборы США

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артем Сытник вмешивался в президентские выборы США, чтобы помочь баллотирующейся на пост американской главы Хиллари Клинтон. Об этом сообщает «Новое время».

Луценко утверждает, что Сытник подтвердил свои действия главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.

«Я точно знаю, что на вопрос Холодницкого: «Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные предварительного следствия?» — он говорил: «Я просто хотел помочь Хиллари», — отметил бывший генпрокурор.

Он добавил, что законодательство Украины не считает такие действия незаконными, однако адвокат президента США Рудольф Джулиани рассматривает это как вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Луценко пообещал дать показания в США по вопросу импичмента Трампа

— Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена