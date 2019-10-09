МИД РФ: симметричный ответ США касаемо невыдачи виз дипломатам невозможен

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия не может дать симметричный ответ США на невыдачу виз российским делегатам Генассамблеи ООН. Об этом сообщают «Известия».

«У нас часто говорят о симметричных или асимметричных ответах. Реакция и ответ должны быть в любом случае», — сказал он.

Вершинин подчеркнул, что российской делегации не предоставили специальные «ооновские визы», которые выдаются только для единственной цели – прибытие на официальные мероприятия ООН. Так как штаб-квартира ООН расположена в США, стопроцентного симметричного ответа быть не может, пояснил замминистра.

По его словам, Россия, возможно, будет строже относиться к визовым запросам с американской стороны.

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