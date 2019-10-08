В Совфеде заявили о наличии материалов о подготовке беспорядков в период выборов

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ имеет материалы о подготовке в Москве массовых беспорядков в период с 30 мая по 12 сентября 2019 года, то есть в период выборной кампании, заявил глава комиссии Андрей Климов во вторник.

«Важно, что, хотя в исследуемый период попытки вмешательства мы фиксировали, но их итоговая результативность оказалась отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом. У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве», - цитирует Климова ТАСС.

По его словам, внешнее вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в выборы, - объективная реальность, имеющая юридическое подтверждение и «зримое административно-финансовое обеспечение».

«О том, что иностранные мозаичные технологии работают, говорят данные недавних социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан России, в особенности москвичи, не верят во вмешательство Запада во внутриполитические процессы, включая выборы и противоправные уличные акции», - подчеркнул Климов.