Еще один комитет ГА ООН приостановил работу из-за проблем с визами россиян

Шестой комитет ГА ООН, занимающийся правовыми вопросами, приостановил работу из-за проблем с выдачей виз ряду делегатов из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампостпреда страны при ООН Геннадия Кузьмина.

Известно, что шестой комитет заявил о таком решении сразу после аналогичного поступка первого комитета ГА ООН.

До этого некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

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