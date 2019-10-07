Захарова предрекла больше скандалов с упоминанием РФ во время выборов в США
Во время предвыборной гонки в США российская сторона станет часто упоминаться в каких-то скандалах. С таким предположением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что до выборов следующего американского президента остался один год, следовательно, стоит ждать новых скандалов с упоминанием России.
По ее мнению, скандалы и Россия просто необходимы как воздух политическому истеблишменту в США.
«Будет, к сожалению, еще больше разных «чудес», — предсказывает Захарова.
По ее мнению, скандалы — это часть предвыборной гонки, где законы политического процесса диктуют свои правила.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Москва готова гарантировать США невмешательство во внутренние дела
— Сенатор назвал американцев дошедшими до истерики из-за «российского вмешательства»
— Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы