Захарова предрекла больше скандалов с упоминанием РФ во время выборов в США

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Во время предвыборной гонки в США российская сторона станет часто упоминаться в каких-то скандалах. С таким предположением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что до выборов следующего американского президента остался один год, следовательно, стоит ждать новых скандалов с упоминанием России.

По ее мнению, скандалы и Россия просто необходимы как воздух политическому истеблишменту в США.

«Будет, к сожалению, еще больше разных «чудес», — предсказывает Захарова.

По ее мнению, скандалы — это часть предвыборной гонки, где законы политического процесса диктуют свои правила.

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