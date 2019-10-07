Трамп заявил о выходе США из «бесконечных войн»

Президент США Дональд Трамп, заявил, что Соединенным Штатам пора «выйти из этих бесконечных войн» и вернуть американских военных домой. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Американский глава отметил, что военные США должны были быть в Сирии 30 дней, однако оставшись, погрузились в военный процесс без какой-либо на то цели.

«Но пришло время выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой», — говорится в публикации.

Он добавил, что теперь этой ситуацией займутся Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войско США покидает территории на севере Сирии, где Турция намерена провести военную операцию против формирований курдов, которые Анкара считает террористическими организациями.