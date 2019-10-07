Москва готова гарантировать США невмешательство во внутренние дела
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова предоставить США гарантии невмешательства во внутренние дела, передает РИА «Новости».
По его словам, Москва давно предлагает Вашингтону обменяться письмами с гарантиями на этот счет.
«Мы готовы дать такие заверения», — отметил Антонов.
По его словам, российская сторона не получила от США положительной реакции по поводу данной идеи.
Ранее бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал «российское дело», подтвердил вмешательство России в американские выборы в 2016 году.