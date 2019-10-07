Трамп обвинил доносчиков на его разговор с Зеленским в поддержке демократов

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Президент США Дональд Трамп подверг критике и обвинил в поддержке демократов двух информаторов, которые пожаловались на телефонный разговор между главой Белого дома и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем твиттере.

Отмечается, что американский лидер в очередной раз назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским «охотой на ведьм».

Трамп заявил, что интересы этих информаторов представляет адвокат-демократ Марк Зайд.

По его словам, все они оказывают поддержку бывшему президенту США Бараку Обаме и «коррумпированной» Хиллари Клинтон, которая была его оппонентом на выборах США в 2016 году.

Ранее Зайд заявил, что теперь он представляет интересы второго информатора, который пожаловался на телефонный разговор между Трампом и Зеленским.