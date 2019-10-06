Трамп рассказал, что сын Байдена мог получать до $100 тысяч в месяц от Burisma
Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер могу получать от украинской компании Burisma до $100 тыс. в месяц.
Он отметил, что такие деньги сын Байдена получал от нефтегазовой компании, «даже не имея опыта в сфере энергетики».
Кроме того, по мнению Трампа, Хантер получал по отдельности от Китая сумму, которая в общей сложности равна $1,5 млрд.
Американский лидер подчеркнул, что у него есть обязательства провести расследования по факту коррупционных действий.
Ранее были названы украинцы-информаторы адвоката Трампа Рудольфа Джулиани по делу Байдена.