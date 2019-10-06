Трамп рассказал, что сын Байдена мог получать до $100 тысяч в месяц от Burisma

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Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер могу получать от украинской компании Burisma до $100 тыс. в месяц.

Он отметил, что такие деньги сын Байдена получал от нефтегазовой компании, «даже не имея опыта в сфере энергетики».

Кроме того, по мнению Трампа, Хантер получал по отдельности от Китая сумму, которая в общей сложности равна $1,5 млрд.

Американский лидер подчеркнул, что у него есть обязательства провести расследования по факту коррупционных действий.

Ранее были названы украинцы-информаторы адвоката Трампа Рудольфа Джулиани по делу Байдена.