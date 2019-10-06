Датский премьер рассмешила парламент своим докладом
Доклад премьер-министра Дании Метте Фредериксен вызвал необычные эмоции на открытом заседании парламента. Об этом сообщает Denmarks Radio.
Выступление было посвящено выкупу правительством цирковых животных. Фредериксен рассказала, что власти приобрели четырех слонов, у одного из которых был друг верблюд по кличке Али, поэтому, чтобы не разлучать животных, чиновники решили заплатить и за него.
Во время прочтения доклада датский премьер начала смеяться, что следом вызвало хохот во всем зале.
Спустя время члены парламента успокоились и смогли вернуться к обсуждению других тем.
Ранее сообщалось, что депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском.