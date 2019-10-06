Помпео обвинили в неподчинении выданной ему повестке по импичменту Трампа

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Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел заявил, что госсекретарь Майк Помпео не выполняет требования предоставить необходимые документы по Украине для процедуры импичмента президента Дональда Трампа, передает CBS.

«Пока что он не соблюдает требования в рамках расследования», — заявил Энгел.

При этом, по его словам, дипломаты Госдепартамента участвуют в продолжающихся консультациях с законодателями.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео высказался об идее расследования телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.