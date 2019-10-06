Глава офиса Зеленского показал цену за участие в митинге против формулы Штайнмайера

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Андрей Богдан опубликовал расценки за участие в митинге против «формулы Штайнмайера» . Об этом он написал в своем фейсбуке.

Как следует из скриншотов, опубликованных Богданом, участникам акции предлагается оплата в 100 грн ($4 или 263 руб.) за один час участия в митинге.

При этом название организации, которая предлагает деньги за участие в акции, отретушировано.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко принял участие в протестных акциях в Киеве.