Израиль хочет заключить договор о ненападении со странами Персидского залива
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Глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что обсудил с министрами стран Персидского залива подписание соглашения о ненападении. Об этом сообщает РИА «Новости».
В договоре между странами будут учитываться общие интересы. Его цель — нормализация отношений в сфере борьбы с террором и экономики.
Отмечается, что на данный момент крупные мирные соглашения пока не могут быть подписаны из-за израильско-палестинского конфликта.
Ранее сообщалось, что Израиль назвал виновного в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.