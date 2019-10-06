Израиль хочет заключить договор о ненападении со странами Персидского залива

Глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что обсудил с министрами стран Персидского залива подписание соглашения о ненападении. Об этом сообщает РИА «Новости».

В договоре между странами будут учитываться общие интересы. Его цель — нормализация отношений в сфере борьбы с террором и экономики.

Отмечается, что на данный момент крупные мирные соглашения пока не могут быть подписаны из-за израильско-палестинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Израиль назвал виновного в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.