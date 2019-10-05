Трампа обвинили в сочинительстве своего защитника

Американский президент Дональд Трамп придумал некого Ричарда Кетая, который прислал ему текст с поддержкой. С таким подозрением выступил американский блог Palmer Report.

Все началось после того, как Трамп написал большой пост в твиттере, а затем приписал слова человеку, о котором никто никогда не слышал, говорится в блоге.

«И мы даже не уверены, что этот человек действительно существует», — подчеркивает сайт.

В тексте некий Кетай говорил, что взбешен тем, какую политику в настоящее время разворачивают в США против Трампа, пытаясь обвинить его в давлении на украинского президента Владимира Зеленского.

«Я не часто злюсь на грязную политику демократов... Но на этот раз я просто взбешен. Я внимательно прочитал стенограмму разговора... и не смог найти следов тяжкого преступления президента», — написал некий Кетай Трампу.

Palmer Report подозревает, что президент США мог сам написать эти слова и выдать их за чужие, ведь они выражают все то, что он думает по этому поводу.

Ранее сообщалось, что еще один разведчик намеревается пожаловаться на отношение Трампа к Украине.