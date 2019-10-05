Сандерс объявил о готовности работать после сердечного приступа

Кандидат в американские президенты от Демократической партии 2020 года Берни Сандерс заявил, что готов продолжить свою политическую деятельность после сердечного приступа. Об этом он написал в твиттере.

Политик рассказал, что уже выписался из больницы и отлично себя чувствует.

«После двух с половиной дней, проведенных в госпитале, я отлично себя чувствую», — уточнил Сандерс.

Он отметил, что вскоре вернется к работе.

Ранее сообщалось, что Сандерс отменил публичные мероприятия из-за проблем со здоровьем.

Представители сенатора заявили, что во вторник, 1 октября, Сандерс почувствовал дискомфорт в груди. Позднее у политика была выявлены проблемы с артерией.