Донос на Трампа из-за Зеленского мог с подачи ЦРУ стать причиной уголовного дела

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Главный адвокат ЦРУ Кортни Элвуд могла донести на президента страны Дональда Трампа из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После этого могло начаться уголовное дело против американского лидера, пишет NBC News со ссылкой на источники.

Проблемы Трампа действительно могли начаться из-за главного адвоката ЦРУ, которая нажаловалась на него в минюст страны, оперируя обвинениями в давлении на Зеленского, сообщает издание.

Такой поступок главы ЦРУ можно объяснить тем, что она и другие высокопоставленные чиновники пришли к выводу, что Трампом было совершено потенциальное преступление.

В минюсте США добавили, что не знают, стала ли жалоба Элвуд причиной уголовного дела против Трампа.

Ранее сообщалось, что минюст США не нашел нарушений в стенограмме разговора Трампа и Зеленского.